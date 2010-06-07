انفجار عبوة ناسفة يستهدف طقماً للحزام الأمني ولا ضحايا بأبين

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عدن برس/خاص

أغتيل ناشط في حزب التجمع اليمني للإصلاح ونجا اخر برصاص مسلحين مجهولين في وادي حضرموت جنوب اليمن.

وقال مسؤول أمني في مدينة سيئون ثاني كبرى مدن حضرموت اليوم الجمعة لعدن برس ان الناشط الاصلاحي جميل مسلم باتيس شقيق القيادي البارز في حزب الاصلاح بمحافظة حضرموت ورجل الدين المتشدد صلاح باتيس نجا بإعجوبة من محاولة اغتيال تعرض لها يوم أمس الخميس بينما قتل إبن عمه عبدالمجيد باتيس الناشط أيضا في الحزب نفسه.

وأوضح أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة اعترضوا ظهر يوم الخميس طريق الناشطين الإصلاحيين في حي تاربه جنوب غربي سيئون واطلقوا عليهما النار ثم لاذوا بالفرار.

ويعرف عبدالمجيد وجميل بأنهم من العناصر الشبابية النشطة في حزب الإصلاح بوادي حضرموت.

وقال المسؤول الأمني ان التحقيقات حول الحادثة مازالت مستمرة رغم إشارت بعض المعلومات الى أن الحادث جنائي وليس سياسي حيث مرجح فرضية ثأر تقف خلف جريمة القتل.

وتشهد مدينة سيئون ومناطق وادي حضرموت من حين الى آخر حوادث اغتيالات لقيادات امنية وعسكرية وسياسية ولكنها في الشهور الاخيرة انخفضت بشكل كبير عن السنوات السابقة.

وعادة تلقي الأجهزة الأمنية المسؤولية في حوادث الاغتيالات الى عناصر تنظيم القاعدة.