انفجار عبوة ناسفة يستهدف طقماً للحزام الأمني ولا ضحايا بأبين

ألاخبار

عدن برس/خاص-

واصلت القوات الحكومية اليوم الجمعة تقدمها في جبهات مقبنة وجبل حبشي وجنوب الوزاعية غربي تعز وسط اليمن بتغطية مستمرة من مقاتلات التحالف العربي التي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

وأعلنت قيادة الجيش الوطني محور تعز تمكن وحداتها العسكرية من تحرير منطقة الاقحف وتباب الأجد و الشائعة والجبيرية والصفراء في بلاد الوافي شمال جبل حبشي غربي تعز.

لكن الاشتباكات بين القوات الحكومية استمرت مع مليشيات الحوثي في منطقتي (العينين) و(الصراهم) حتى مغرب اليوم.

وكانت مقاتلات التحالف قصفت مواقع مليشيات الحوثي وصالح في السجنبه بمنطقة بلاد الوافي وكذا مواقعهم في شعب الحود أسفل جبل المنعم شمال جبل حبشي بالاضافة الى مواقعهم في مزارع الزبيدي بمنطقة الربيعي غرب المدينة.

وقال مسؤولون عسكريون في القوات الحكومية أن الجيش الوطني تمكن من تحرير قرية البركنه وتبة دار قاسم اليوم الجمعة لكن المعارك في منطقة الحجر في عزلة العبدلة مازالت مستمرة.

وشهدت مديرية الوازعية غرب تعز معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي وصالح حيث أحرزت القوات الحكومية تقدما جديدا في الاتجاه الجنوبي للمديرية.

وفيما تواصل قوات الحكومة هجومها الواسع على مواقع مليشيات الحوثي وصالح أطراف المحاولة الواقعة بين جنوب الوزاعية تعز وغرب المضاربة لحج تمكنت وحداها العسكرية الأخرى من تحرير منطقة صنفة ومواقع أخرى ومازالت المواجهات متواصلة مصحوبة بقصف مدفعي عنيف بين الطرفين.

وقال المسؤولون أن 20 مسلحا على الاقل من المليشيات قتلوا ودمرت آليات وأطقم تابعة لهم.. في المقابل قتل ثلاثة جنود هم معمر الجافر وضاح الحرق وأحمد زهير المحولي وأصيب إثنان آخران.

بشكل منفصل شن طيران التحالف ظهر اليوم الجمعة عدة غارات على مواقع المليشيات في معسكر القطاع الساحلي والكورنيش بمدينة المخا غربي تعز في وقت كانت أغارات ثلاث مرات مستهدفة مواقع المليشيات الإنقلابية في منطقة يختل شمال مدينة المخا.