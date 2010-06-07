انفجار عبوة ناسفة يستهدف طقماً للحزام الأمني ولا ضحايا بأبين

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ألاخبار

ذُباب الساحلية بقبضة الجيش والمقاومة بدعم التحالف العربي

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عدن برس السبت, 07 كانون2/يناير 2017

عدن برس / خاص -
سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة بمساندة من قوات التحالف العربي على منطقة ذُباب في جبهة باب المندب الساحلية، فجر اليوم، عقب معارك مسلحة خاضتها ضد ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح.
وأكدت مصادر ميدانية في تصريحات لـ"عدن برس"، استعادة قوات الجيش والمقاومة السيطرة على منطقة ذُباب من قبضة الميليشيات الانقلابية بعد ساعات من انطلاق عملية عسكرية لحسم معركة باب المندب والشريط الساحلي.
وأشارت المصادر إلى سقوط قتلى وجرحى في المواجهات المسلحة غالبيتهم من عنصر ميليشيا الحوثي وصالح، وكانت قيادة الجيش بتعزيزات وقوات عسكرية للمشاركة في القتال حيث تواصل القوات تقدمها وتحقيق الانتصارات.
   

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