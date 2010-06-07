انفجار عبوة ناسفة يستهدف طقماً للحزام الأمني ولا ضحايا بأبين

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عدن برس / خاص -

تواصل قوات الجيش والمقاومة بدعم من قوات التحالف العربي، اليوم، انتصاراتها في جبهة باب المندب الساحلية من خلال سيطرتها على منطقة ذُباب وجبل الخزان عقب خوضها معارك مسلحة ضد ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح.

وأسفرت المعارك عن مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية، فيما أفادت مصادر بمقتل أربعة وإصابة آخرين من رجال الجيش والمقاومة، وفقاً لمعلومات مصادر ميدانية.

وجاءت انتصارات قوات الجيش والمقاومة في جبهة القتال بباب المندب، عقب وصول تعزيزات عسكرية دفعت بها قوات التحالف العربي لدعم قوات الجيش والمقاومة، إضافة إلى المستشفى الميداني المرافقة لمقاتلي الجيش والمقاومة، حيث يتم تقديم الرعاية والاهتمام للجرحى في المعارك.