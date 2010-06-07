انفجار عبوة ناسفة يستهدف طقماً للحزام الأمني ولا ضحايا بأبين

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عدن برس/خاص-

انتزعت القوات الحكومية والمقاومة الجنوبية اليوم السبت عقب معارك ضارية معسكر العمري اخر مواقع مليشيا الحوثي وصالح في منطقة ذوباب في ساحل باب المندب جنوب غربي اليمن.

واقتحمت القوات الشرعية معسكر العمري شمال شرق ذوباب بعد معركة ضارية انطلقت فجر اليوم السبت لتحرير جميع مناطق باب المندب بإتجاه ميناء المخا.

وقال مسؤولون عسكريون ميدانيون لعدن برس أن القوات الحكومية سيطرت بشكل كامل على المعسكر واعتقلت قائده و30 من الضباط والجنود وقتل عشرات من مليشيا الحوثي وصالح.

وكانت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الجنوبية سيطرت على مديرية ذوباب بشكل كامل والجبال المطلة على المعسكر قبل استكمالها السيطرة على اخر معقل للحوثيين وقوات صالح.

وكانت القوات الحكومية شنت عملية عسكرية واسعة اطلقت عليها (الرمح الذهبي) في الساحل الجنوبي الغربي لليمن تحت غطاء مكثف من نيران مقاتلات التحالف العربي.

هدفت العملية الى تأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب. واستشهد من الجانب الحكومي قائد اللواء الثالث حزم العميد الركن سعيد عمر الصبيحي واخرين.

*الصورة عن الزميلة عدن تايم اليات ومدرعات القوات الحكومية في باب المندب اليوم السبت