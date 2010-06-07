الانقلابيون يقتحمون نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء المطالبة بمرتبات أعضائها

ألاخبار

عدن برس / خاص -

قال مصدر محلي من أبناء منطقة الصبيحة التابعة لمحافظة لحج: إن قبائل الصبيحة لم تجد أثر لجثة القيادي بالحراك الجنوبي وقائد اللواء الثالث حزم العميد عمر سعيد الصبيحي ، في موقع استشهاده، أمس، خلال المعارك المسلحة ضد ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، في جبهات ذُباب وباب المندب.

وكانت وسائل إعلام محلية تداولت معلومات عن انتشال جثة العميد الصبيحي، إلا أن المصدر المحلي نفى صحة المعلومات المتداولة بشأن انتشال جثمان الشهيد البطل الصبيحي، ولفت إلى أن قبائل الصبيحة وصلت ظهر اليوم إلى موقع استشهاد القائد عمر الصبيحي، ولكن لم يتم العثور على جثته في موقع استشهاده.

وأفاد بأن كل الروايات التي تتحدث عن اخراج الجثة غير صحيحة، كون قبائل الصبيحة بقيادة العديد من أبطالها والآلاف من رجالها حققت تقدماً كبيراً جدا وانتصارات ساحقة منذ صباح اليوم، وحررت العديد من المواقع التي كانت بيد الانقلابيين.

لكن الجثة لم يجدوا لها اثر .