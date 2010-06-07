الانقلابيون يقتحمون نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء المطالبة بمرتبات أعضائها

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عدن برس / خاص -

اقتحمت ميلشيات الحوثي، مقر نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء، على خلفية الإضراب الشامل الذي شرعت النقابة بتنفيذه للمطالبة بحقوق أعضائها.

وطالت انتهاكات المتمردين الحوثيين إحدى أعلى الهيئات الأكاديمية في اليمن، وبدلاً من الإصغاء لأصوات أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء والتجاوب مع مطالبهم الشرعية ودفع رواتبهم الموقوفة لأربعة أشهر متتالية، رد الانقلابيون على الإضراب السلمي لأعضاء هيئة التدريس بإطلاق ميليشياتهم لاقتحام الجامعة.

وبحسب بيان صادر عن هيئة التدريس بجامعة صنعاء، فان الميليشيات الانقلابية بررت اقتحامها مقر نقاية هيئة التدريس بزعم وجود وسائل إعلام معارضة لها، دون تسميتها، وقال البيان: إن مثل هذا السلوك المتمثل بالاقتحام تكرر في السابق، واستنكرت النقابة سلوك الانقلابيين غير القانوني، وحملت رئاسة جامعة صنعاء والسلطات الأمنية المعنية ومن ضمنها أمن الجامعة المسؤولية الكاملة.

كما أكدت أن مثل هذه التصرفات لن تثنيها عن سيرها في انتزاع كافة حقوق منتسبيها وعلى رأسها صرف الرواتب المتأخرة منذ شهر سبتمبر الفائت.

وتطالب هيئة التدريس في جامعة صنعاء بمطالب واضحة لسلطة الأمر الواقع في صنعاء ممثلة بالانقلابيين، وتشمل المطالب منح أعضاء هيئة التدريس رواتبهم الشهرية، ووقف الممارسات غير القانونية في جامعة صنعاء.