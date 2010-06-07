البيضاء .. مقتل قيادي محلي في تنظيم القاعدة بغارة جوية

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عدن برس/خاص-

تعتزم نقابة المنطقة الكهربائية الثالثة بعدن تنظيم مؤتمر صحفي خلال الايام المقبلة لتسليط الضوء على أحوال الكهرباء وبعض ملفات قضايا الفساد التي سيتم وضعها أمام وسائل الإعلام.

وصرح لعدن برس رئيس النقابة الاخ صلاح سعيد المعروف بصلاح تواهي أن مؤسسة كهرباء عدن تعاني من جملة من المشاكل والقضايا التي ادت الى تدهور خدمة الكهرباء في الاعوام الاخيرة وترتب عليها انقطاعات مستمرة وحتى مع محاولات الحكومة لمعالجة الأزمة فإن مشكلة الطاقة الكهربائية وتدهورها ستستمر مالم تقدم تكون هناك حلول جدرية للكثير من الملفات الشائكة.

وأكد ان قيادة النقابة وبعض رؤوساء النقابات الاخرى ستطرح امام الرأي العام وبوضوح ما تعانيه مؤسسة كهرباء عدن وما هو الدور الذي ينبغي تقديمه للارتقاء بخدمة الكهرباء..

وقال في تصريحه" لا تكمن معالجة أزمة الكهرباء في عدن إلا من خلال القضاء على بؤر الفساد الذي تعج بها مفاصل المؤسسة وفي المناطق ومحطات التوليد".