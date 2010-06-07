قوات الجيش والمقاومة تواصل انتصاراتها في معارك الساحل الغربي

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عدن برس/خاص-

قال مصدر عسكري في مديرية بيحان بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن اليوم الاثنين إن فرق نزع الألغام الحكومية انتزعت نحو 600 لغم أرضي من المناطق التي سيطرت عليها خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح المصدر في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات الحكومية على صفحته بموقع التواص الاجتماعي "فيسبوك" إن الفرق الهندسية تستمر في عملية نزع الألغام في جبهة الساق جنوب غرب بيحان.

وزرع مسلحو الحوثي وصالح الاراضي والمناطق التي سيطروا عليها بالألغام وامتدت لاحقا الى زراعتها في الطرق العامة والمنازل كع كل انسحاب من المناطق التي وصولوا اليها منذ اندلاع الحرب مطلع العام 2015. وقتلت الالغام العشرات من المدنيين.