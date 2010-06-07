الجندي يعترف بهزيمة مليشياته بتعز والمندب ويعلن تسليم جثة الصبيحي غدا

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وكيل وزارة الإعلام يطلع على استعادة المؤسسات الاعلامية بعدن نشاطها

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عدن برس الإثنين, 09 كانون2/يناير 2017
عدن برس/خاص-
تفقد وكيل وزارة الإعلام أيمن محمد ناصر محمد النواصري اليوم الاثنين وكالة الأنباء اليمنية سبأ بالعاصمة المؤقتة عدن حيث اطلع من قبل مدير الفرع بعدن محمود ثابت إلى شرح مفصل عن الأضرار التي لحقت بالوكالة إبان فترة الانقلاب الحوثي واقتحامه لمحافظة عدن والتي استمرت نحو أربعة أشهر لمحافظة عدن مشيرا إلى ضرورة إعادة تأهيل مبناي الوكالة ليتمكن العاملون من مباشرة أعمالهم .. وفي الزيارة أكد وكيل الوزارة أيمن ناصر ان الوكالة  في عدن كانت تعد احد المرجعيات والموارد الأولية في الحصول على الخبر وقال الوكيل ناصر ان وسائل الإعلام كانت تعتمد بدرجة رئيسية على وكالة الأنباء اليمنية سبأ من حيث استقاء الأخبار ..
 
وأشار وكيل الإعلام ناصر إلى ان قيادة الدولة عازمة على ان تستعيد  ذلك الدور الإعلامي  التي اتسمت به  و التي تميزت به من حيث تغطيتها للأحداث ونقلها لها .                       
 
وعلى صعيد متصل قال وكيل وزارة الإعلام أيمن محمد ناصر  النواصري ان صحيفة الرابع عشر من أكتوبر وجدت لتبقى وإنها بجهود كوادرها استطاعت ان تعاود إصدار صفحاتها على الرغم مما طال المؤسسة من أضرار وفي ظل انعدام موازنتها التشغيلية المخصصة من الحكومة .
 
جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزارة الإعلام أيمن ناصر لمؤسسة الرابع عشر من أكتوبر في مديرية المعلا .. وحث الوكيل أيمن قيادة المؤسسة على أحداث نقلة نوعيه في عمل الصحيفة واستيعاب التطورات الجارية وذلك من خلال وضع خطة تحريرية لعمل الصحيفة تستوعب الوظيفة المتوخاة من الصحيفة بحيث تكون الصحيفة الرئيسية اليومية ليس في عدن فحسب وإنما على صعيد كافة المناطق المحررة الوكيل ناصر بضرورة ان يشمل التوزيع كل المناطق التي تم تحريرها وان تخصص الصحيفة جزء منها للمناطق التي يتم تحريرها أولا ناولا .لافتا  إلى ان الصحيفة تمتلك من الكادر المهني المتخصص الذي بمقدوره تقديم خطاب وطني ويتصدى لكل الأصوات والإشاعات المغرضة التي تستهدف إثارة البلبلة وتشويه جهود الحكومة الشرعية والسلطة المحلية في عدن .كما وجه قيادة المؤسسة بإيقاف إي تعاقدات وظيفية نظرا لعدم توفر الموارد المالية لذلك .
 
وخلال لقاءه بالإخوة رياض شرف رئيس تحرير الصحيفة ونشوان جابر مستشار رئيس التحرير وأيمن عصام نائب رئيس التحرير اطلع الوكيل ناصر على المعوقات التي واجهت الصحيفة والتي  لاتزال تواجهها الصحيفة إلى يومنا هذا والجهود التي يبذلها الكادر الصحفي والفني في ظل انعدام المرتبات ونقص المواد الخام الخاصة بعملية إنتاج الصحيفة في سبيل إتمام العملية وإصدار الصحيفة في أبها حلة لها .. وقال رئيس التحرير شرف ان الصحيفة تستطيع ان تواصل عملها مادام الدعم مستمر من الجميع وقال شرف ان سبل الدعم والمتابعة التي توليها قيادة المحافظة أو رئاسة الوزراء ووزير الإعلام ومتابعة الإخوة الوكلاء لعمل الصحيفة عن كثب كانت الداعم الرئيس للعاملين في المؤسسة ..
 
وكان وكيل وزارة الإعلام أيمن محمد ناصر قد قام بجولة تفقدية في أقسام المبنى حيث اطلع خلال الزيارة على الأقسام العاملة في المؤسسة والأقسام التي تعرضت للنهب أثناء تواجد الانقلابين الحوثيين في المبنى .. رافقه في زيارته الإخوة قاسم الصائم مساعد رئيس قناة عدن الفضائية و عامر سلام نائب مدير عام برامج قناة عدن ولبيب شهاب مدير الإدارة الاقتصادية لإخبار قناة عدن .                       
 
كما زار وكيل وزارة الإعلام أيمن محمد ناصر مبنى الإذاعة والتلفزيون في مديرية التواهي حيث كان في استقباله هناك الإخوة قاسم الصائم مساعد رئيس قطاع قناة عدن وعامر علي سلام نائب مدير عام البرامج وياسر قدح نائب مدير عام التنسيق ولبيب محمد علي مدير الإدارة الاقتصادية في الإدارة العامة لإخبار قناة عدن الفضائية ورضى مصلح مدير إدارة الإخراج في إذاعة عدن.
 
وفي الزيارة نقل وكيل الوزارة تحيات الأخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ووزير الإعلام  لجميع العاملين في قناة عدن الفضائية التي صمدت في وجه الانقلابيين.. وقال الوكيل ناصر ان الرسالة التي عملت القناة على إيصالها للعالم كانت بمثابة الصفعة القوية التي وجهت لتلك الممارسات التي قام بها الانقلابيين في المحافظات الجنوبية.
ووجه الوكيل ناصر الشكر لأولئك الذين صمدوا في قناة عدن إبان الحرب الظالمة التي كانت عدن مسرحا لها كافة وأحرقت الأخضر واليابس فيها .مشيدا بالوقت نفسه بالدور الإعلامي لإذاعة عدن والتي استمرت في تأدية رسالتها الإعلامية حتى سقوط مدينة التواهي بأيدي الانقلابيين
 
وكان الوكيل ناصر قد اطلع من الإخوة في إدارة البرامج والأخبار والتنسيق على الجاهزية الحالية للقناة والبرنامج الثاني واستعدادهم لعودة بث  الرسالة الإعلامية الرسمية من مهدها عدن. وأكد الإخوة نواب المدراء ومدراء الإدارات في القناة ان القناة التي استطاعت ان تكافح الانقلابيين منذ الوهلة الأولى للانقلاب تستطيع ان تعاود نشاطها وبنفس القوة التي كانت عليها رغم ماطالها من تخريب وذمار إبان فترة احتلال المليشيات الحوثية لمدينة التواهي والتي شهدت العديد من الأحداث والمواجهات كان أخرها المجزرة التي ارتكبها الحوثه في حق المواطنين العزل في رصيف المواني في رأس مربط .. وأشار الإخوة مدراء الإدارات في القناة أنهم استطاعوا الصمود وبث رسالتهم للعالم رغم كل المعوقات التي افتعلها الحوثيين خلال تلك الفترة للسيطرة على مضمون الرسالة الإعلامية الموجة ذات الخطاب الرسمي والتي تمثل الدولة في كل مضامينها .
 
 

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