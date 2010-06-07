الجندي يعترف بهزيمة مليشياته بتعز والمندب ويعلن تسليم جثة الصبيحي غدا

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عدن برس / كتب: عبدالسلام هائل - تصوير: زكي اليوسفي -

اقيم صباح اليوم حفل خطابي وتكريمي للطلاب الخريجين من أبناء محافظة شبوة بالعاصمة عدن للعام ٢٠١٥-٢٠١6، (دفعة كلنا شبوة) بحضور كل من الدكتور / عبدالله سالم لملس وزير التربية والتعليم والدكتور / ناصر باعوم وزير الصحة العامة والسكان، وبرعاية محافظ محافظة شبوة / حامد لملس وبدعم وتمويل من رجال الاعمال.

وفي الحفل الذي بدأ بآي من الذكر الحكيم، القى وكيل محافظة شبوة / احمد صالح كلمة هنأ فيها الخريجين، وأكد دعم السلطة المحلية للطلاب من ابناء المحافظة لما من شأنه تمكينهم من مواصلة تعليمهم الجامعي بمختلف التخصصات، مشيرا الى ان محافظة شبوة واعدة بخيراتها وثرواتها وبحاجة الى سواعد ابنائها المتسلحين بالعلم والمعرفة للنهوض بواقع محافظتهم والوطن بشكل عام.

كما هنأ الدكتور / محمد العبادي نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الطلاب، الخريجين بهذه المناسبة، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية.

وكانت قد القيت كلمة ترحيبية عن الطلاب الخريجين القاها / جلال يوسف الرفاعي، شكر فيها قيادة واساتذة جامعة عدن والمنظمين والداعمين للحفل، مؤكدا انهم سيعكسون ما تلقونه من علوم ومعارف على الواقع العملي وفي خدمة محافظة شبوة والوطن بشكل عام.

وقد تخللت فقرات الحفل عدداً من الاغاني والرقصات الشعبية، كما عُرض فيلم وثائقي عن محافظة شبوة، وفي ختام الحفل تم تكريم الخريجين والخريجات من طلاب "دفعة كلنا شبوة"، وتكريم الجهات والشخصيات الداعمة والمنظمة للفعالية.

حضرالحفل/ عبدالحكيم الشعبي مستشار محافظ عدن، وغسان الشعيبي مديرعام الاعلام بديوان محافظة عدن وعدد من اساتذة جامعة عدن والمسؤولين واولياء امور الخريجين والخريجات.