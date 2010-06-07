مجلس حكماء عدن يجتمع بالزبيدي وينتخب اليابلي رئيسا

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عدن برس/خاص-

تعذرت اليوم الثلاثاء عملية تسلم جثة الشهيد العميد الركن عمر سعيد الصبيحي التي تحتجزها مليشيا الحوثي وصالح منذ يوم السبت عقب عملية تحرير منطقة كهبوب غرب محافظة لحج جنوب اليمن.

وقالت مصادر لعدن برس أن اسرة الشهيد الصبيحي رفضت مطالب مليشيا الحوثي التي عرضتها في مقابل تسليم جثة والدهم قائد اللواء الثالث حزم الذي قتل خلال قيادته المعارك يوم السبت في منطقة كهبوب.

وحسب المصادر فقد طالبت مليشيا الحوثي وصالح عبر المحافظ المعين منها محافظا لمحافظة لحج اطلاق سراح 20 عنصرا ممن هم اسرى لدى المقاومة الجنوبية وقبائل الصبيحة بالإضافة الى تحييد قبائل الصبيحة عن المعارك وانسحابهم منها وهو الأمر الذي رفضته اسرة الصبيحي.

وعاد موكب من قبائل الصبيحة ظهر اليوم الثلاثاء الى منطقة صلاح الدين بعدن حيث منزل الشهيد الصبيحي خاليا من جثمانه.

وأقامت اسرة الشهيد الصبيحي صلاة الميت على روح الشهيد عمر سعيد الصبيحي على ملعب نادي الجزيرة بمنطقة صلاح الدين حيث تقدم المئات من أبناء الجنوب موكب التشييع الجنائزي الرمزي للشهيد.

والفى نجل الشهيد عمر سعيد الصبيحي خطبة مؤثرة بعد الصلاة على الشهيد الغائب والده قال فيها :" لن نقبل الذل ووالدنا البطل لم يقبل الذل بحياته ولن نقبل بالمذلة بمماته ولن نطالب باستلام جثمانه بعد اليوم بعد رفض الحوثيين تسليمها شاكرا كل ابناء الجنوب على مابذلوه".