الأزمة السعودية الإيرانية ومصاعب الاقتصاد تضغط على حياد عمان

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عدن برس/خاص-

سيطرت قوات الجيش الوطني مدعومة بالمقاومة الجنوبية اليوم الثلاثاء على مواقع عسكرية جديدة في جبهة البقع بمحافظة صعدة حيث المعقل الرئيس لمليشيا الحوثي المتمردة شمال اليمن.

وقال مصدر عسكري ميداني لـعدن برس أن القوات الحكومية حققت مكاسب جديدة في جبهات القتال بالبقع في خضم معارك عنيفة اليوم مع مسلحي الحوثي وصالح ادت الى السيطرة على التلال المطلة على مثلث البقع الرابط بين محافظتي صعدة والجوف ما يعني انها قطعت أي امدادات عسكرية للطرف الاخر بين المحافظتين.

وكانت المقاتلات الحربية التابعة للتحالف العربي شنت غارات استهدفت مخزن أسلحه في جبال أبواب الحديد بمديرية باقم القريبة من الحدود السعودية اليمنية.

وشوهدت النيران تتصاعد من المواقع بعد دوي انفجارات بحسب سكان.

وبخصع منفذ باقم الحدودي لسلطة القوات الحكومية التي تتقدم في علب حيث مازالت تخوض معارك قوية ضد مليشيات الحوثي وصالح منذ عدة أسابيع.