قصف جوي يستهدف الحوثيين اثناء تدريب ليلي في البحر الأحمر

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عدن برس/خاص-

قتل 30 مسلحا على الاقل من مليشيا الحوثي وصالح وأصيب العشرات في غارة لطيران التحالف العربي في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء استهدفت معسكرا تدريبيا في منطقة الصليف المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن.

وقال سكان ومصدر محلي في اتصالات هاتفية مع عدن برس أن مقاتلات التحالف شنت هجمات على معسكر تدريبي لقوات الحوثي وصالح في بلدة حرفه الواقعة خلف مقر الدفاع الجوي في ميناء الصليف التجاري.

واضافوا ان الضربات الجوية وعددها ثلاث غارات استهدفت المسلحين الحوثيين اثناء قيامهم بتدريبات عسكرية برية وبحرية إذ احدى الضربات طالت زورقين كان على متنهما المسلحون الحوثيون.

وفي الحديدة أكد مصدر طبي بمستشفى الجمهوري الحكومي لعدن برس أن اطقم عسكرية نقلت بعد منتصف ليل الثلاثاء 25 جثة الى المشفى و20 جريحا.

وفي الآونة الأخيرة تصاعد القصف الجوي للقوات التحالف العربي التي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن في عدة مناطق في وقت تواصل فيها القوات الحكومية مدعومة بالمقاومة الجنوبية التقدم في العملية العسكرية (الرمح الذهبي) التي اطلقتها يوم السبت في إتجاه تحرير مناطق الشريط الساحلي الغربي بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي.