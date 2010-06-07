إقالة وزير حقوق الإنسان وتعينه سفيرا لليمن لدى المغرب

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عدن برس / متابعات -

كشف تقرير إعلامي مستقل عن مقتل 12 صحافياً يمنياً خلال العام المنصرم 2016 نتيجة الانتهاكات التي تخوضها ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح

في عدة محافظات.

ورصد التقرير الذي أصدره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي المستقل 275 حالة انتهاك للإعلام تعرض لها إعلاميون ونشطاء التواصل الاجتماعي خلال العام 2016. وتوزعت بين حالات قتل واختطاف وإصابة وتهديد ومحاولة قتل وتعذيب واقتحام ونهب منازل ومؤسسات إعلامية واعتداء بالضرب، إلى جانب حجب قنوات فضائية، وشملت الانتهاكات أيضاً ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للتقرير، فقد توزعت انتهاكات العام 2016 بين 12 حالة قتل، و32 إصابة، و79 حالة اختطاف واعتقال، و34 حالة تهديد، و26 حالة اعتداء، و13 حالة محاولة قتل، و23 حالة اقتحام وتفجير ونهب منازل ومؤسسات إعلامية، و14 حالة إيقاف وفصل عن العمل، وحالة واحدة لكل من مصادرة ومنع صحف من الطباعة وحملة تحريض واختراق صفحة على فيسبوك وسرقة حقوق فكرية.

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