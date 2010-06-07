إقالة وزير حقوق الإنسان وتعينه سفيرا لليمن لدى المغرب

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عدن برس/عدن-

أدى عز الدين الأصبحي اليوم الأربعاء اليمين الدستورية سفيرا لليمن لدى المغرب بعد إقالته من منصبه السابق وزيراً لحقوق الإنسان. ووجه الرئيس هادي السفير الجديد الاصبحي بما يلزم لتفعيل دور الدبلوماسي اليمني في الخارج بما يهدف الى اعطاء صورة شاملة عن البلد وما تمر به من تحديات جراء تداعيات الاعمال الانقلابية التي خلفها الحوثي وصالح..مشدداً على اهمية التنسيق والعمل مع الدول الــ 18 الداعمة لليمن وقيادتها الشرعية في كل المراحل وخلال مرحلة الحوار الوطني.

واشاد رئيس الجمهورية بموقف المملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعب بما جسدوه من مواقف اخويه مع اشقائهم اليمنيين من خلال دورهم المساند في اطار دول التحالف العربي لدعم الشرعية.

كما وجه فخامة الرئيس السفير الاصبحي ،ايلا اوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في المغرب الشقيق العناية والمتابعة من حيث الحرص على صرف المستحقات ومتابعة تحصيلهم العلمي..متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

من جانبه عبر السفير الاصبحي عن سروره البالغ بهذه الثقة التي منحت له..مؤكداً بانه سيعمل كل ما من شأنه لخدمة بلده ومجتعمه ،وترجمة توجيهات فخامة الرئيس باعتبارها برنامج عمل المرحلة الراهنة.

حضر اداء اليمين الدستورية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.

وكان الأصبحي عين وزيراً لحقوق الإنسان في حكومة المهندس خالد بحاح التي تشكلت في أواخر ٢٠١٤.

والأصبحي واحداً من أبرز الشخصيات اليمنية حضوراً في الأوساط الحقوقية العربية والدولية ويحظى بعلاقات واسعة مع مختلف المنظمات الدولية.

وفي السنوات الأخيرة لحكم الرئيس السابق صالح شغل الاصبحي عضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وقبلها رأس منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.

ولم يصدر حتى اللحظة قرار بتعيين بديل للأصبحي في وزارة حقوق الإنسان.