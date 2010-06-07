RED PURPLE BLACK
اخر تحديث الأربعاء, كانون2 11th 2017 - 17:35
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • الاكثر قراءة

  • قضايا فساد

  • تقارير

-جثمان الشهيد عمر الصبيحي يوارى الثرى وسط تشييع جماهيري كبير بمنطقة صلاح الدين صور

عدن برس/خاص- شيعت جموع غفيرة من أبناء عدن والجنوب قاطبة يتقدمهم قيادات الجيش والمقاومة الجنوبية عصر اليوم الأربعاء جثمان الشهيد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم الى

إقالة وزير حقوق الإنسان وتعينه سفيرا لليمن لدى المغرب

عدن برس/عدن- أدى عز الدين الأصبحي اليوم الأربعاء اليمين الدستورية سفيرا لليمن لدى المغرب بعد إقالته من منصبه السابق وزيراً لحقوق الإنسان.

إصابة قيادي بالحزام الأمني ومرافقيه بانفجار سيارة مفخخة بأبين

عدن برس / خاص - نجا قيادي في قوات الحزام الأمني وأُصيب ومعه آخرين من مرافقيه بعضهم إصاباتهم خطيرة، اليوم، إثر استهداف

قوات أمنية ترفع عدداً من النقاط المسلحة الخارجة عن القانون في الضالع

عدن برس / خاص - حسمت شرطة محافظة الضالع بقيادة مديرها العام العميد ركن عبيد محمد قاسم، اليوم، أزمة النقاط المتمركزة في عدد من المواقع وتقوم بفرض

ياسين يكشف محاولة استغلال الحوثيين زيارة برلماني انجليزي الى صنعاء

عدن برس/خاص- قال سفير اليمن في لندن د. ياسين سعيد نعمان أن مجلس العموم البريطاني ناقش اكثر من مرة الوضع الانساني في اليمن وتابع عبر المنظمات الانسانية وعن قرب هذا

تقرير: اثنا عشر صحافياً قتلهم الانقلابيون العام الماضي

عدن برس / متابعات - كشف تقرير إعلامي مستقل عن مقتل 12 صحافياً يمنياً خلال العام المنصرم 2016 نتيجة الانتهاكات التي تخوضها ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح

قصف جوي يستهدف الحوثيين اثناء تدريب ليلي في البحر الأحمر

عدن برس/خاص- قتل 30 مسلحا على الاقل من مليشيا الحوثي وصالح وأصيب العشرات في غارة لطيران التحالف العربي في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء استهدفت معسكرا تدريبيا في منطقة

ألاخبار

-جثمان الشهيد عمر الصبيحي يوارى الثرى وسط تشييع جماهيري كبير بمنطقة صلاح الدين صور

  • طباعة
التفاصيل
عدن برس الأربعاء, 11 كانون2/يناير 2017
عدن برس/خاص-
شيعت جموع غفيرة من أبناء عدن والجنوب قاطبة يتقدمهم قيادات الجيش والمقاومة الجنوبية عصر اليوم الأربعاء جثمان الشهيد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم الى مثواه الاخير في مقبرة منطقة صلاح الدين عصر اليوم الأربعاء.
 
وكانت قبائل الصبيحة تسلمت ظهر اليوم جثمان الشهيد الصبيحي الذي قتل يوم السبت اثناء قيادته معركة تحرير منطقة كهبوب قرب باب المندب جنوب غرب اليمن قبل ان تحتطفها مليشيا الحوثي وصالح للمساومة بها.
 
وقالت مصادر قبلية لعدن برس أن وساطة قبلية من مشائخ القبيطة وحيفان يشاركها محافظ لحج المعين من قبل الحوثيين احمد جريب الصبيحي تسلموا جثة الشهيد عمر الصبيحي ظهر اليوم الأربعاء في منطقة الهجر التابعة لبلدة الراهدة ومن ثم قاموا بنقلها الى منطقة الصبيحة في كهبوب وتسليمها الى اسرة الصبيحي.
 
وسجلت اسرة الشهيد عمر الصبيحي القيادي الحراكي والعسكري يوم أمس الثلاثاء موقفا مشرفا عقب رفضها تسلم جثمان والده من الحوثيين إلا بعد قبولهم بشروطهم المتمثلة بإطلاق سراح اسرى حوثيين الى جانب انسحاب قبائل الصبيحة من المناطق التي سيطروا عليها خلال اليومين الماضيين وكذا عدم خوضهم القتال الى جانب القوات الحكومية الشرعية.
 
وأكدت المصادر القبلية ان موكب جثمان الصبيحي انتقل من مديرية حيفان بمحافظة تعز متجها الى منطقة طور الباحة بمحافظة لحج حتى وصلت الى منطقة صلاح الدين بعدن حيث يقع منزل الصبيحي. 
*تصوير الزميل علي المسقعي 
 
 
 
 
 

شارك هذا المقال

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

.

قضية وتعليق- بقلم : رئيس التحرير
شطارة يطالب حميد الاحمر وعبر قناة " سهيل " اما الاعتراف والاعتذار او نفي مسؤوليته عن الفوضى في الجنوب

play-symbo2l

كتابات حرة

الاصلاح والحالة العدائية للثورة الجنوبية {الحراك} .. بقلم / أحمد بلفقيه

عندما بدأ الحراك تأسيس ثورته في 30 أكتوبر 2008 م في إطار منظم بالعسكرية بيافع حين شكل المجلس الوطني

لماذا يحظى الزبيدي بقبول جماهيري -بقلم أحمد حرمل

سجل اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن حضورا" بارزا" في

اليمن: "فرص الجنوب في الإنفصال" .. بقلم / مصطفى النعمان

ستنتهي الحرب الأهلية في اليمن بعد أن يكون اليمنيون قد أحالوه إلى أطلال بلد مدمر على كافة المستويات لكن أخطرها على الإطلاق سيكون مشهد

اردوغان.. كلاكيت ثاني مرة.. بقلم / فيصل منصور سالم

هاهي الأنباءُ تُزوِدنا كل يوم بنبأ كظيم عن تركيا التي (كانت) وادعة آمنة حتى ابتلاها الله بموبؤ سقيم اسمه اردوغان..سياسيٌ عابثٌ

*الجنــوب بعـد الإنتصــار الجريــح* .. بقلم / د.أحمد علي عبد اللاه

الدولة الجنوبية التي فقدت عقلها في صباح بعيد، ثم تم تصديرها كسلعة مضروبة، لن تعود إلا بجهود جبارة موحدة وبأداء مختلف تماماً عما نراه اليوم.

عن تهريب الأسلحة .. بقلم / د.عيدروس نصر ناصر

عرب على علم بتهريب اسلحه للحوثيين ..

كل سقوط يشبه صاحبه -بقلم د.ياسين سعيد نعمان

بأسلوب التهديد والوعيد بمواصلة إغراق البلد في الدم خاطب

القراء الكرام لمراسلة الموقع بالمقالات والاراء والاخبار الرجاء إرسالها على بريدي الناشر أدناه

 

lutfi_shatara@yahoo.co.uk
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • إتجاهات

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomVision.Com

  • نافذة على الخليج

مسدوس للمستقلة : لا حل لقضية الجنوب الا بإستفتاء شعبه صنعاء – لندن " عدن برس "  16 – 10 – 2010 - كيف تقرأون المشهد السياسي في ظل الازمات المتعدده التي... Read more
السعدي: النظام في اليمن يبحث عن حلول لبقائه في الحكم صنعاء – لندن " عدن برس " : 13 – 11 – 2010 أكد الدكتور محمد السعدي الأمين المساعد للتجمع اليمني... Read more
الرئيس علي ناصر محمد : لن نتخلى عن الحراك ولا وصاية على قادته في الميدان واشنطن – لندن " عدن برس " : 28 – 11 – 2010 هو (أبو جمال) الرئيس علي ناصر محمد .. لا يسلَّم سلاحه... Read more
المفكر عبدالباري طاهر : اليمن بحاجة الى ثورة إحتجاجية لإسقاط النظام صنعاء – لندن " عدن برس " : 16 – 5 – 2010 قال الأستاذ عبدالباري طاهر المفكر اليمني المعروف بان... Read more
سالم صالح : ما يجري في الجنوب هو رد فعل لنتائج حرب94 التي أحرفت مسار الوحدة الخليج – لندن " عدن برس " عادت الأزمة السياسية في البلاد إلى نقطة الصفر بعد توقف الحوار بين حزب... Read more
طارق الفضلي: لو تقاتلنا كشمال وجنوب لن يبقى أخضر أو يابس جنوب اليمن: عرفات مدابش – الشرق الاوسط – لندن " عدن برس " - عندما انضم طارق الفضلي، عضو الأمانة... Read more
باسندوة رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني : الجنوبيون لن يقبلوا بالصيغة الاندماجية صنعاء – لندن " عدن برس " - حاوره: حسين اللسواس كشف عن اللقاءات التي عقدها مع قيادات معارضة... Read more
شعفل عمر : الحزب اعطى البيض كل شيئ بينما هو اساء للحزب اكثر مما افاده القاهرة – لندن " عدن برس " - قال شعفل عمر وهو القيادي الجنوبي البارز والذي عاصر العديد من المراحل... Read more
د. الفقيه : علي عبد الله صالح هو الخطر الأكبر على اليمن والنظام انتهت صلاحيته المانيا – صنعاء – لندن " عدن برس " – دخلت المواجهات في اليمن مرحلة حرجة مع اتساع نطاقها وسقوط... Read more
صالح شائف : العلاقة بين الشمال والجنوب سوف تتم مناقشتها بعد سقوط النظام اليمني القاهرة " لندن " عدن برس " خاص - شهدت اليمن مؤخرا انتفاضة واسعة للشعب اليمني في شمال اليمن وجنوبه... Read more
باذيب: الثورة حققت انجازات كبيرة زالنظام نهايته الحتمية الرحيل عدن - لندن " عدن برس " - د.واعد باذيب (استاذ جامعي وناشط في الثورة الشبابية الشعبية/ عدن) 1/ إلى... Read more
خالد الوزير : دبي تحايلت وماطلت في تنفيذ إتفاقيتها في عدن وميناء ميدي يتبع وزارة الثروة السمكية لندن " عدن برس " - عدم الاستفادة من الاخطاء والعيوب الجسيمة التي رافقت المرحلة السابقة سوف ينعكس... Read more

free counters