قائد الحرس الرئاسي ناصر هادي يتفقد مستوى تأمين مطار عدن

بدأت أمس المرحلة الثانية من المعركة التي تخوضها القوات العراقية، المسنودة بقوات البيشمركة والحشد الشعبي والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لتحرير مدينة الموصل التي تقع تحت سيطرة تنظيم «داعش» منذ أكثر من عامين، كرّس فيها التنظيم نفسه قوة كبيرة لم تتمكن السلطات العراقية من التخلص منها طوال الفترة الماضية.