نقابة الصحفيين: تشييع جثمان الصحفي محمد العبسي يوم الجمعة القادمة

ألاخبار

عدن برس / خاص -

تقدمت قوات المقاومة والجيش الوطني مساء الأربعاء غرب مدينة ذباب، في حين تولت فرقة متخصصة أعمال نزع ألغام في المدينة الساحلية بعد إحكام السيطرة عليها، وجاء ذلك وسط حالة من التقهقر للقوات الغازية غرب ذُباب.

وقال قائد معركة الرمح الذهبي أبو زرعة المحرمي لمركز الإعلام الأمني في الحزام الأمني: إن قوات المقاومة والجيش اشتبكت مع عناصر من ميليشيات الحوثي وقوات صالح غرب مدينة ذباب حيث استمرت المواجهات لعدة ساعات قبل ان تنسحب القوات الغازية هاربة إلى المناطق الغربية.

وأكد المحرمي سقوط العشرات من عناصر الميليشيا مابين قتيل وجريح، وأوضح أن القوات تقدمت حيث باتت تسيطر على مثلث العمري الواصل إلى معسكر العمري.

وقالت مصادر محلية إن عناصر من ميليشيا الحوثي شيعوا عدداً من قتلاهم إلى مقبرة بأطراف مدينة المخا بينهم قيادي بارز.