الجيش والمقاومة يصدان هجوماً عنيفاً للحوثي وصالح في كرش

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عدن برس / خاص -
تصدى مقاتلو الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الجنوبية لهجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي وصالح في مسيرة الجبهة.
وقال المتحدث الرسمي باسم جبهة كرش قائد نصر في بلاغ صحفي تلقى "عدن برس" نسخة منه: كما حاولت الميليشيات السيطرة على موقع التبة الحمراء (موقع الشهيد حبوب البكري) في ميسرة الجبهة ولكن تم تحرير الموقع مساء اليوم الخميس، بعد اشتباكات عنيفة، أسفرت عن مقتل وجرح عدد من مقاتلي الميليشيات، كما غنم مقاتلو الجيش والمقاومة أسلحة وذخائر وهاون تركتها الميليشيات في الموقع قبل فرارها منه.
وأضاف أن ثمانية من مقاتلي المقاومة الجنوبية والجيش الوطني أصيبوا خلال معارك أمس الأربعاء واليوم الخميس وهم:
عبده محمد احمد، محمد عوض سعيد، سونس عبدالعليم العامري، نسيم احمد موسى، مساعد علي بن علي، قائد صالح علي سالم، نجيب علي صالح، اكرم حسين احمد مسعود.
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