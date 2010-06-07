شرطة جدة تحتجز المذيع بامرحول وزملاءه يعتزمون مقاضاة مدير قناة عدن

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عدن برس/خاص-

شن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن في الساعات الاولى اليوم الجمعة غارات عدة مستهدفة مواقع مليشيات الحوثي وصالح في المديريات الغربية لمحافظة تعز وسط اليمن.

وذكر سكان ومصادر محلية لعدن برس أن 4 غارات على الأقل قصفت آليات عسكرية وتعزيزات بشرية للمليشيات الانقلابية بمنطقة الربيعي غربي مدينة تعز.

ودمر القصف الجوي آليات عسكرية شمال مصنع الطلاء وكذا مدرعة وعربتين على متنهما تعزيزات لمليشيات الحوثي وصالح كانت متجهة إلى محيط جبل المنعم في الربيعي.

وجاءت غارات التحالف في أعقاب اعلان الجيش الوطني مساء الخميس استكمال وحداته العسكرية من تحرير جبل المنعم في منطقة الربيعي غرب تعز.

في الاثناء استهدف طيران التحالف مواقع المليشيات في منطقة الجديد شمال مديرية ذوباب الساحلية غربي تعز.

كما شن طيران التحالف ثلاث غارات على تجمعات مليشيات الحوثي وصالح قرب جبل الخزان المشرف على معسكر العُمري غرب ذوباب.

وفيما يتواصل تبادل القصف المدفعي والصاروخي بين الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الجنوبية والمليشيات في مناطق وسط وغرب ذوباب عند مضيق باب المندب الاستراتيجي قتل

خمسة مدنيين وأصيب 19 آخرون بقذائف ورصاص قناصة مليشيات الحوثي وصالح في مديرية جبل حبشي وضواحي مدينة تعز يوم الخميس.