شرطة جدة تحتجز المذيع بامرحول وزملاءه يعتزمون مقاضاة مدير قناة عدن

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عدن برس/خاص

أكد مصدر إعلامي يمني بقناة عدن الفضائية التي تبث حاليا من جدة أن السلطات الامنية السعودية مازالت تحتجز كبير مذيعي القناة الأستاذ معروف سالم بامرحول منذ صباح الخميس في قسم شرطة البلد بجدة.

وقال المصدر لعدن برس أن احتجاز الزميل بامرحول من قبل الشرطة السعودية جاء بطلب مدير قناة عدن فارس عبدالعزيز المكحمي الذي بدلا من الاستماع الى زملاءه ومعالجة همومهم مشاكلهم نتيجة تأخر مرتباتهم ومستحقاتهم قام بإستدعاء الشرطة لقمع تلك المطالب الحقوقية لزملاءه العاملين معه في قناة عدن الرسمية.

واوضح المصدر ان فارس المكحمي تقدم ببلاغ للشرطة ضد بامرحول بدعوى التشهير به.

في الاثناء يعتزم مجموعة كبيرة من موظفي قناة عدن المتواجدين في جدة رفع دعوى قضائية ضد مدير القناة فارس المكحمي يتهموه فيها بنهب مستحقاتهم المالية من رواتب وحوافز وإكراميات دون وجه حق كما يتهم بعضهم المكحمي الملقب بـ(الصبيحي) بالتهرب من دفع ديون شخصية تصل الى 25000 ريال سعودي.

والمذيع بامرحول من أقدم كوادر قناة عدن ويعد مدرسة اعلامية تلفزيونية وعلى يديه تتلمذ العديد من الاعلاميين الشباب الذين اصبحت اسمائهم لامعه في المجال الاعلامي والتلفزيوني.