البيضاء..المقاومة بولد ربيع تجبر مليشيا الحوثي على التراجع وتقتل تسعة

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عدن برس/عدن-

اصدر مدير مكتب الصحة والسكان في عدن جنوب اليمن عبدالناصر الوالي بيانا توضيحيا حول توقف عمل قسم غسيل الكلى بمستشفى عبود العسكري.

وقال الوالي في بيان أنه على الرغم من ان المستشفى لا يتبع مكتب الصحة والسكان عدن الا ان بعض المرضى تجمعوا حوالي الساعة السابعة والنصف صباحاً امام مكتب مدير عام مكتب الصحة عدن.. مضيفا القول :"وفي نفس اللحظة تم مقابلتهم والاضطلاع على المشكلة ثم تم التوجه الى قسم الغسيل الكلوي بمستشفى الجمهورية وإدارة المستشفى واتضح ان مخزون المحاليل لديهم ايضاً قليل وبالكاد يكفيهم ولكنهم منتظرين دفعة جديدة من المحاليل ستصل قريباً. وهم يعملون من الخامسة صباحاً حتى الحادية عشرة ليلاً".

وتابع:"وبعدها تم التواصل مع مدير عام مستشفى الصداقه ووافق مشكوراً ان يفتح نوبة إضافية لمرضى م. عبود العسكري. واشعرنا المرضى بذلك وتم تحويلهم لكي يبدأوا بالجلسات".

وأكد قائلا:"وبعمل دؤوب من الاخت الفاضلة نبيهة باماجد مسؤولة قسم الغسيل الكلوي في م. الجمهورية و بالتواصل مع كل الجهات المعنية تم في تمام الحادية عشر ظهرا التوصل الى اتفاق مع اخوتنا في مراكز الغسيل شبوة، القطن حضرموت والمكلا بان يرسلوا لنا حوالي 500 جرعة تكفي م. عبود لمدة 21 يوم ان شاء الله وستصل باذن الله اليوم الجمعة مساءً على ان نتحمّل نحن ايجار التحميل والنقل".

وشكر الوالي كل من تجاوب وقدم اعتذره للمرضى على هذا التقصير الخارج عن ارادته وتمنى لهم الشفاء لهم جميعاً.