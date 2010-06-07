السفير رياض ياسين يعزي باستشهاد نخبة من الإماراتيين بأفغانستان

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عدن برس / خاص -
قدم سعادة الدكتور رياض ياسين عبدالله سفير بلادنا لدى جمهورية فرنسا اليوم الجمعة الموافق 13 يناير 2017 في مقر السفارة الإماراتية بباريس، واجب العزاء والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعباً.
وجاء تقديم السفير ياسين واجب العزاء للأشقاء الإماراتيين بفقدان نخبة من خيرة أبنائهم أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني الإنساني والاغاثي في قندهار - أفغانستان.
وفي هذا المصاب الجلل أشاد سعادته بالدور الإيجابي والبطولي الذي سيخلده التاريخ لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في دعم جهود الشرعية في بلادنا ضد قوى الانقلاب في مختلف الميادين العسكرية والانسانية، سائلاً من المولى أن يتغمد شهدائهم وشهدائنا بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.
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