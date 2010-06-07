عودة الحياة إلى طبيعتها عقب أحداث كريتر وخورمكسر بعدن

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عدن برس / سبأ -
أحبطت قوات النخبة التابعة للمنطقة العسكرية الثانية بمحافظة حضرموت، اليوم، عملية انتحارية قبل تنفيذها بساعات من قبل أحد العناصر الاجرامية الضالة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدة خاصة من قوات النخبة تمكنت من إلقاء القبض على المدعو (ع . ب .س) في الشحر بعد أن نصبت كميناً محكماً له وضبطته قبل ساعات من تنفيذه للعملية أثناء قيامه بالتجهيزات الأخيرة لتفجير نفسه في إحدى النقاط بحزام ناسف وضبطت معه كافة أداوت الجريمة من بينها كاميرا تصوير.
وقال المصدر: إن القوة كانت تقوم بعملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات الانتحاري البالغ من العمر 19 عاماً وهو يقوم بعملية التصوير لعدد من النقاط العسكرية بالمديرية في أوقات مختلفة.
وأشار إلى أن الانتحاري الذي تم القبض عليه، قد اعترف بمشاركته في العمليات القتالية إلى جانب عناصر تنظيم القاعدة الارهابي في الضبة أثناء عملية تحرير المكلا وظل متخفياً عن الأنظار ضمن الخلايا النائمة التي يتم تعقبها باستمرار.
وأكد أن عمليات الرصد جارية لكافة التحركات المشبوهة لعناصر القاعدة وداعش في الجانب الغربي والشرقي للمحافظة وسيتم ضربها بيد من حديد.
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