عودة الحياة إلى طبيعتها عقب أحداث كريتر وخورمكسر بعدن

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عدن برس / خاص -
عادت الحياة تدريجياً إلى أوضاعها الطبيعية في مديريتي كريتر وخورمكسر في محافظة عدن، خلال الساعات الماضية، عقب الأحداث المسلحة بين قوات الأمن ومسلحين خارجين عن النظام والقانون، التي عاشتها المديريتين منذ ساعات الفجر الأولى حتى صباح اليوم السبت.
حيث تم فتح كافة الطرقات والمداخل المؤدية من وإلى مقر الإدارة العامة لشرطة محافظة عدن بحي الشابات بشكل خاص ومديرية خورمكسر بشكل عام، أمام الحركة ومرور السيارات بشكل طبيعي، واستأنفت المحال التجارية نشاطها عقب إغلاقها طوال ساعات النهار.
وجاء ذلك على عقب توتر الأوضاع وانتشار مسلح قابله انتشار أمني واندلاع اشتباكات متقطعة أثناء مطاردة رجال الأمن المسلحين وإلقاء القبض عليهم، عقب شن المسلحون الخارجون عن النظام والقانون هجوماً مسلحاً على إدارة البحث الجنائي المحاذية لمبنى إدارة شرطة عدن بخور مكسر.
واستهداف المسلحون مبنى البحث الجنائي بإطلاق قذيفة (ار . بي . جي) وإطلاق النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة في محاولة من الخارجين عن النظام والقانون لإرباك المشهد وإقلاق الأمن والسكينة في مدينة عدن محاولين إخراج مسلحين تم احتجازهم ليل أمس ممن قاموا بمحاصرة قسم شرطة كريتر وهم مدججين بالقنابل والأسلحة الرشاشة، وأسفر الهجوم على إدارة البحث الجنائي عن إصابة جنديين من الحراسة.
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