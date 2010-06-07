الشعيبي يدعو الرئيس هادي لتفعيل دور اللجنة الأمنية بعدن

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عدن برس/خاص-

دعا المحامي المعروف والقيادي بالحراك الجنوبي يحي غالب الشعيبي اليوم السبت القيادة السياسية الى تفعيل دور اللجنة الأمنية لمحافظة عدن العاصمة المؤقتة لليمن وقال إن وجودها بات ضرورة أكثر من أي وقت مضى.

وقال الشعيبي أن"عدن لم تشهد بتاريخها السياسي والأمني والعسكري تغييب للجنة الأمنية الا في هذه الفترة العصيبة التي تحتاجها المدينة اكثر من اي وقت مضى".

وتحدث الشعيبي في منشور له على صفحته بالفيسبوك مخاطبا رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي حول الأحداث التي شهدتها مديرتي خورمكسر وكريتر اليوم السبت والتداعيات التي أدت الى وقوعها.

مايلي نص المنشور:

سيادة الرئيس عبدربه منصور هادي المحترم-بقلم يحي غالب الشعيبي

بأيجاز شديد نطرح لكم اهم اسباب الإشكالات والارباك والخلل المؤسسي في الجانب الأمني في العاصمة عدن بوجهة نظرنا كمايلي..

اولا..عدم تفعيل دور اللجنة الأمنية برئاسة المحافظ وفقا للقانون وهذا سبب جوهري لغياب اهم مؤسسة تقوم بالاشراف والتنسيق لمركزية وحدة القرار..

ثانيا..

ان قادة الوحدات العسكرية والمعسكرات التابعة للمنطقة العسكرية الرابعه ولوزارة الداخلية المستحدثة والمتواجده في عدن اصبح بعض هؤلاء القادة جزء من الارباك والاشكالات يحكمهم المزاج الشخصي ويعتبرون أنفسهم كأنهم شيوخ قبائل ولايحتكمون لأي معايير قانونية انضباطية عسكرية كمنتمين لمؤسسة عسكرية حيادية بل يزجون بأنفسهم بقضايا جانبية خارج مهنتهم الوطنية بل و يصدرون بيانات ويسجلون مواقف سياسية ويكونوا جزء من المشاكل والخلافات بالمدينه..

..ختاما

سيادة الرئيس

ان عدن لم تشهد بتاريخها السياسي والأمني والعسكري تغييب للجنة الأمنية الا في هذه الفترة العصيبة التي تحتاجها المدينة اكثر من اي وقت مضى..

ان ماشاهده اليوم اغلب سكان عدن من تحركات لأطقم عسكرية تابعة للجيش وعربات وسيارات مصفحة وجيش من الجنود والضباط تركوا معسكراتهم وخرجوا بشأن امور بسيطة من اختصاص ضابط شرطه وفوق ذلك تورد اسمائهم وصفاتهم ببيان رسمي يسجلون مواقف تتنافى مع النظام والقانون و تتنافى مع توجيهاتكم الصادرة اليوم التي رحب بها سكان عدن وايدوها تأييد مطلق...

لذلك فان تفعيل وتطبيق القانون حسب توجيهاتكم اليوم لابد يلتزم به الجميع وخصوصا قادة الجيش قبل غيرهم من المواطنين ..

المحامي يحي غالب الشعيبي

عدن 14يناير 2017