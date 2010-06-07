هجوم حوثي يودي بحياة عسكري سعودي

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عدن برس / خاص -
أعلن الجيش عن تمكن وحدات من قوات الجيش الوطني والمقاومة مسنودة بمقاتلات التحالف العربي من دحر ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، وتحرير قرية المعقر غرب محافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري للمركز الاعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش تمكنوا مساء أمس السبت من تحرير قرية المعقر الواقعة على الخط الساحلي الواصل الى المخا، غربي تعز.
ولفت إلى أن تحرير قرية المعقر جاء بعد معارك شرسة خاضتها قوات الجيش والمقاومة ضد الميليشيات الانقلابية، وأسفرت المعارك عن مقتل وجرح عدد من عناصر ها.
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