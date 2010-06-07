مقتل عنصرين من الانقلابيين وأحد رجال المقاومة في عسيلان بشبوة

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عدن برس / خاص -

دارت اشتباكات مسلحة مسلحة وتبادل القصف المدفعي، اليوم، بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، من جهة أخرى في مديرية عسيلان محافظة شبوة.

وقال مصدر ميداني في عسيلان لـ"عدن برس"، إن المواجهات المسلحة بين الجانبين التي شهدتها جبهة طوال السادة الواعقة غرب عسيلان، أسفرت عن مصرع عنصرين من جماعة الحوثي.

وأضاف أن أحد رجال المقاومة قُتل برصاص أحد قناصة الميليشيات الانقلابية خلال المواجهات المسلحة في جبهة طوال السادة ذاتها.