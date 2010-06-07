وزير الإعلام: عودة بث قناة عدن من الداخل على مرحلتين الأولى خلال أيام

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عدن برس / سبأ -

أعلن وزير الاعلام معمر الارياني عن قرب عودة بث قناة عدن الفضائية من العاصمة المؤقتة عدن خلال الايام القليلة القادمة بنسبة 30 في المائة كمرحلة اولى على ان تزيد نسبة البث تدريجياً حتى استكمال عملية نقل البث بشكل كامل في غضون سبعة اشهر تقريباً.

وأشاد وزير الإعلام بقناة عدن وتاريخها ومسيرتها كأول قناة تلفزيونية على مستوى منطقة شبه الجزيرة العربية.

وبحث الوزير الإرياني خلال لقائه الأحد بنائب مدير عام البرامج عامر سلام، وكبير المهندسين في القناة المهندس أشرف هائل، وعدد من الموظفين وأعضاء حملة "معاً من اجل عودة تلفزيون عدن" احتياجات القناة ووضعها الراهن واستديوهاتها في العاصمة المؤقتة.

واطلع وزير الاعلام على وضع القناة واستديوهاتها، واستمع إلى شرح مفصل من المسؤولين حول الخطط البرامجية، موجهاً بالتوسع في تلك الخطط من اجل إعداد برامج تلامس حياة المواطنين وتعكس المكانة الحضارية والتاريخية لمدينة عدن.. مشدداً على ضرورة تثبيت المتعاقدين بدلاً عن المتقاعدين، كما طالب بتقارير وافية عن الاحتياجات التقنية للقناة.

واكد حرص القيادة السياسية والحكومة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، على عودة بث قناة عدن من العاصمة المؤقتة.

من جانبهم، اكد المسؤولان في القناة وأعضاء وعضوات الحملة الاستعداد الكامل لمرحلة إعادة بث قناة عدن من العاصمة المؤقتة.. معربين عن شكرهم وتقديرهم لتفاعل وزير الاعلام مع قضاياهم وسعيه الدائم لحل المشكلات التي تواجه الموظفين في مختلف المؤسسات الاعلامية.

حضر اللقاء وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع الصحافة عرفات مدابش