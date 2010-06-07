مليشيا الحوثي تستهدف حافلة نقل جماعي ومقتل ثلاثة مسافرين قرب الضالع-صور

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عدن برس/خاص-

قتل ثلاثة مواطنين ركاب حافلة نقل جماعي اثناء مرورها بالطريق العام في محافظة الضالع جنوب اليمن اليوم الاثنين إثر استهداف مليشيا الحوثي حاجز تفتيش للمقاومة في أحدث هجمات دموية ضد المدنيين مع عودة المبعوث الأممي لاستئناف جهود السلام.

وأبلغ شهود عيان عدن برس أنه وحينما توقفت حافلة النقل الجماعي (راحة) ظهر اليوم الاثنين عند نقطة تفتيش عند بلدة مريس تعرضت للقصف بالهاون والاسلحة الرشاشة ما ادى الى مقتل ثلاثة ركاب واصابة خمسة اخرين. وكانت الحافلة متجهة الى عدن قادمة من صنعاء.

وقال الشهود ان قذيفة الهاون سقطت في محيط نقطة التفتيش التابعة للمقاومة الشعبية قرب مدينة مريس لكن الحوثيين ومن مواقعهم في جبل التهامي في مدينة دمث اطلقوا بعد ذلك وابلا من الرصاص باتجاه الحافلة فأصبوها بعدة طلقات.

وبعث المصدر بصور الحادثة الى عدن برس توضح اصابة الحافلة بطلقات رصاص اخترقتها من عدة جوانب.

ويشكوا المواطنين المسافرين كثيرا من تعرضهم لهجمات الحوثيين واعتداءات باطلاق الرصاص عليهم وفي حالات اخرى يتم ابتزازهم او توقيفهم للنهب.

وجاءت الحادث عقب وصول مبعوث الامم المتحدة ولد الشيخ الى عدن للقاء الرئيس لاعادة فرص السلام وانهاء الحرب المستمرة منذ عامين نتيجة انقلاب مليشيا الحوثي وصالح.