مصفاة عدن تطالب الأمن بالتحقيق في اختطاف مدير عملياتها وكشف الجهة المسؤولة

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عدن برس/خاص-

اصدر المكتب الاعلامي لشركة مصافي عدن في وقت مبكر اليوم الثلاثاء بيان استنكار لعملية اختطاف مدير عمليات المصفاة المهندس احمد مسعد سعيد من قبل مجموعة مسلحة مساء يوم الاثنين.

وكان مسلحون مجهولون اختطفوا لوقت قصير مدير عمليات مصفاة عدن اثناء توجهه لاداء صلاة العشاء بالقرب من منزله بحي البساتين مديرية دار سعد.

تاليا بيان الاستنكار الذي ارسل الى عدن برس بالنص التالي:

تستنكر شركة مصافي عدن حادثة اختطاف "المهندس احمد مسعد سعيد" مدير العمليات بالمصفاة مساء اليوم وهو متوجها لأداء صلاة العشاء من قبل جماعة مسلحة تدعي أنها رسمية وانتسابها إلى حرس المنشآت وقيامها بتهديده بقوة السلاح واقتيادة إلى أماكن مجهولة ومطالبتة بمطالب غير معقولة ومفهومة.

وهذه ظاهرة خطيرة يجب الوقوف ضد ممارسيها بحزم وبقوة القانون.

ونحن إذ ندين وبشدة هدا العمل الإجرامي الجبان, نطالب الأجهزة الأمنية المختصة في الدولة و وزارة الداخلية وأمن محافظة عدن بإجراء تحقيق فوري وعاجل ومعرفة هوية الجهة المسؤولة خلف هذا الحادث وان يتم إشراك المصفاة في التحقيقات وان يتم إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات..

المكتب الإعلامي لشركة مصافي عدن