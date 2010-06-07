رئيس الجمهورية يبحث ازمة المشتقات النفطية

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عدن برس/خاص-

قالت شركة مصافي عدن اليوم الثلاثاء في بيان ان العمال المصفاة بدأوا أعمال ضخ المشتقات نفطية إلى خزانات شركة النفط بعدن.

وأضافت ان المصفاة ضخت 5 ألف طن متري من مادتي الديزل والبنزين إلى خزانات شركة النفط في خطوة لانهاء ازمة الوقود التي تعيشها العاصمة عدن منذ أيام.

وخلال الساعات القادمة ستباشر شركة النفط توزيع المشتقات النفطية على محطات الوقود.

وكانت المصفاة التي أسستها الحكومة البريطانية ابان احتلالها لجنوب اليمن استأنفت اليوم عملية الانتاج والتكرير للنفط الخام بعد توقف دام شهور.

وقال مسؤولون بالمصفاة أن وحدة الإنتاج والتكرير بالمصافي استأنفت تكرير الشحنة الثانية من خام المسيلة والمقدرة ب 500 الف برميل.

وأكدت مصفاة عدن ان استقرار تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة مرهون باستمرار مصافي عدن بالعمل بشكل متواصل.

وناشدت قيادة المصافي الحكومة بالعمل على توفير النفط الخام للمصفاة لتضمن استمرارية تشغيلها.