رئيس الجمهورية يبحث ازمة المشتقات النفطية

ألاخبار

عدن برس/عدن-

قام وزير الإعلام معمر الأرياني اليوم الثلاثاء بزيارة إلى مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر في العاصمة المؤقتة عدن حيث اطلع على وضع المؤسسة.

واستمع وزير الاعلام من القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، رئيس التحرير رياض محفوظ شرف، وعدد من موظفي وعمال المؤسسة إلى شرح مفصل عن وضع المؤسسة والمشكلات المالية والإدارية التي تواجهها، خاصة بعد إعادة إصدارها قبل نحو شهرين، بعد أن توقفها إجباريا اثناء محاولة الانقلاب على الدولة من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

واشاد الوزير الارياني بجهود طاقم عمل المؤسسة والصحيفة في عملية إعادة الإصدار، مؤكداً حرص الحكومة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المؤسسة.

وطاف وزير الإعلام ومعه نائبه حسين با سليم، بمكاتب مؤسسة 14 أكتوبر ومطابعها، واستمع إلى هموم وشكاوى الصحافيين والموظفين والعمال، وخاصة مشكلة المرتبات المتأخرة للربع الأخير من العام الماضي 2016 وموضوع الميزانية التشغيلية، والي وعد بحلها.

كما قام وزير الإعلام، معمر الأرياني بزيارة إلى مكتب وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، والتقى بالمسؤولين هناك وناقش معهم جملة من القضايا المتعلقة بوضع المؤسسات الإعلامية ومنتسبيها، وفي مقدمتها المرتبات المتأخرة من العام الماضي.

وعقب نقاش بناء، تم التوصل إلى حل مشكلة متأخرات مرتبات الربع الأخير من العام الماضي لمنتسبي مؤسسة 14 أكتوبر، كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والمؤسسة لمتابعة كافة الإشكالات الخاصة بتسوية وضع المؤسسة المالي والتراكمات التي حدثت خلال السنوات الماضية، وبناء على توجيهات وزير الإعلام، جرى الاتفاق على تعيين مندوب من المالية في المؤسسة.

وشكر وزير الإعلام وزارة المالية ومكتبها في عدن على حسن تعاونهم وتذليلهم للصعوبات والمعوقات التي تواجه المؤسسات الاعلامية، مشيداً بجهودهم التي يبذلونها في ظل الظروف الراهنة.