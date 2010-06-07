رئيس الجمهورية يبحث ازمة المشتقات النفطية

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عدن برس/سبأ-

عقد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً موسعاً للوقوف على ازمة المشتقات النفطية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر.

وفي الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ونائب وزير الكهرباء المهندس مبارك التميمي والمدير التنفيذي لشركة مصافي عدن محمد عبدالله البكري ومدير شركة النفط بعدن ناصر مانع بن حدور ومدير شركة عرب جولف احمد صالح العيسي، اكد فخامة الرئيس على ضرورة واهمية توافر المشتقات النفطية وبصورة دائمة وعاجلة وسريعة لارتباطها بمعيشة وحياة المواطن على المستوى الخدماتي والاحتياج اليومي فضلا عن حاجة المستشفيات ومراكز الكلى والعناية الطبية لخدمات الكهرباء لارتباطها بانقاذ حياة المرضى.

واستمع فخامة الرئيس من المسؤلين المعنيين في شركة مصافي عدن وشركة النفط الى طبيعة المهام والواجبات والالتزامات التي تقع عليهم ويقوموا بها من خلال الاليات المتبعة لتوفير وايجاد المشتقات النفطية واحتياجات مؤسسة الكهرباء.

وناقش الاجتماع بمسؤلية واستفاضة كاملة واقع الحال واوجه التحديات والصعوبات التي تحول دون القيام بالمهام والمسؤليات المناطة بكل جهة على اكمل وجه حتى لاتكرر لاحقاً هذه الازمات التي لامبرر لها اطلاقا بعد اليوم،كما ناقش الاجتماع جملة من المقترحات والبدائل التي سيعلن عنها لاحقا والكفيلة بانها ازمة المشتقات النفطية بصورة عملية ومدروسة.

وحث الاجتماع على ضرورة سداد الاستحقاقات المترتبة على خدمات الكهرباء لدى المؤسسات والمرافق الحكومية اضافة الى تحمل المواطن مسؤليته في سداد قيمة استهلاك فواتيره الشهرية لتامين استمرار الخدمة والحرص على ديمومتها.

وقال رئيس الجمهورية" ان تلازم توافر الكهرباء والمشتقات النفطية ضرورة ملحة تقتضيها الحاجة الماسة لذلك"..موجهاً في هذا الصدد وبصورة عاجلة شركة عرب جلف بالضخ المباشر للمشتقات النفطية الى شركة مصافي عدن التي بدورها تضخ المشتقات النفطية الى شركة النفط ومنها الى المواطن وجميع الجهات المستفيدة والمستهلكة.