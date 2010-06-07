إشادة أممية بالإجراءات الأمنية في مطار عدن الدولي

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عدن برس / خاص -

أعلنت قوات مكافحة الإرهاب - أمن العاصمة عدن أنه وبإشراف مباشر من قوات التحالف العربي ومدير أمن عدن اللواء / شلال علي شائع، تمكنها من القاء القبض على المسؤول الأول عن تجنيد الانتحاريين واستقطابهم لصالح تنظيم "داعش" ويدعى (ع . ص).

وقالت إن إلقاء القبض على مسؤول تجنيد الانتحاريين لصالح "داعش"، جاء في عملية نوعية تمت في حي إنماء شمال مدينة عدن عقب عملية تتبع ورصد متقنة، حيث كان المتهم يقوم باستقطاب الشباب من صغار السن عبر حلقات المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي, بدعاوى نصرة الدين والجهاد وإقامة شرع الله ومن ثم يقوم باستقطابهم لتنفيذ عمليات انتحارية لصالح تنظيم "داعش".

وبحسب الاعترافات الأولية: اعترف صراحة المدعو (ع .ص ) أنه تمكن من تجنيد 25 عنصرا لتنظيم داعش, 5 انتحاريين قد قاموا بتنفيد عمليات انتحارية في مديريات العاصمة عدن, و 20 عنصرا لا زالوا داخل عدداً من أحياء العاصمة عدن, مضيفا أنه استغل علاقته ببعض الأئمة الذين يسيطرون على المساجد لدمغجة الشباب وخاصة ممن يعيشون ظروفا مادية صعبة داخل أسرهم.

وبناءاً على اعترافات المتهم الأول (ع. ص) بالعناصر الاخرى المستقطبه على يده, باشر فريق مكافحة الإرهاب - أمن عدن عمليات المداهمات لعناصر الخلية، وتم ضبط 3 عناصر من الخلية والى هذه الساعة يقوم فريق مكافحة الإرهاب - أمن عدن في ملاحقة من تبقى من الخلية.

علماً أنه قد تمكن فريق مكافحة الإرهاب - أمن عدن من تحقيق إنجازات مشهودة، وتمكن خلال الأسابيع والأيام القليلة الماضية عمليات نوعية اجهضت من خلالها وشلت نشاط العصابات الإرهابية بمختلف انتماءاتها في كل من محافظتي عدن ولحج.