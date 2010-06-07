إشادة أممية بالإجراءات الأمنية في مطار عدن الدولي

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عدن برس / سبأ -

أشادت لجنة أمنية تابعة للأمم المتحدة، بالإجراءات الأمنية المتخذة لتأمين سلامة الملاحة الجوية، وحركة المسافرين في مطار عدن الدولي.

وأطلعت اللجنة في زيارتها، اليوم، إلى مطار عدن، على سلامة الطيران المدني المتخذة في المطار، حسب الأنظمة الدولية للطيران المدني، تمهيداً لإعادة تشغيل طيران الأمم المتحدة إلى العاصمة عدن خلال الفترة القريبة القادمة.

وطافت اللجنة الأمنية، برفقة مدير مطار عدن الدولي المهندس طارق عبده علي، بأقسام المطار وأطلعت على الإجراءات المتخذة في الجوانب الأمنية والفنية، وفقاً للملاحظات التي طرحت في الزيارة السابقة، والتي تم معالجتها واتخاذ كافة إجراءات دخول المسافرين حسب الأنظمة الدولية للطيران المدني.