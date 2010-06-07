ولد الشيخ..السلام باليمن يتطلب خطة أمنية وتشكيل حكومة موحدة

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عدن برس/متابعات-

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء أن مدنياً قُتل تحت التعذيب في سجون جماعة الحوثيين وصالح بمديرية عتمة غرب محافظة ذمار وسط اليمن.

واشارت التقارير الى إن الحوثيين كانوا قد خطفوا المواطن خالد محمد حيدر، قبل أسابيع بتهم كيدية وباطلة، وأخفوه في أحد سجونهم بالمنطقة.

ونقلت التقارير عن مصدر محلي بحسب موقع المصدر اونلاين انه "أبلغ الحوثيون أسرة القتيل بأن يستلموا جثته وحينها وجدوا عليها آثار تعذيب".

ورفضت أسرة القتيل وزعماء قبليين في مديرية عتمة استلام الجثه واستنكروا عملية التعذيب كما حمّلوا جماعة الحوثيين وحلفاءهم المسؤولية الكاملة عن مقتل خالد حيدر الذي تعرض للتعذيب حتى فارق الحياة.

وبحسب التقارير فإن الجريمة تعد الثالثة بمدينة ذمار حيث سبقها قتل المواطن منير الجبري من ابناء مغرب عنس تحت التعذيب وكذلك تم قتل الموظف مأمون الحبيشي الذي يعمل سائق إطفاء بمدينة ذمار تحت التعذيب حتى فارق الحياة.