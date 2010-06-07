مناشدة للرئيس هادي والحكومة وقيادة عدن للاهتمام بالجريح قائد جبهة القلوعة

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عدن برس/عدن-

ذكر مصدر في المقاومة بمحافظة البيضاء وسط اليمن إن عددا من مسلحي مليشيا الحوثي وصالح قُتلوا وأُصيب آخرين في هجومين منفصلين اليوم الثلاثاء.

واعلن المصدر إن مقاتلو المقاومة الشعبية نفذوا عمليتين نوعيتين ضد الحوثيين بمديريتي القريشية وذي ناعم حيث نجحوا في المهمتين التي أدت الى خسائر في صفوف الحوثيين.

وقال في تصريحات نشرتها صفحة المقاومة الشعبية بالبيضاء بالفيسبوك أنه في الهجوم الأول تم استهدف طقم عسكري تستقله المليشيات بين منطقتي موكا والقريشية الامر الذي أسفر عن مقتل أربعة منهم.

وقتل اثنين من المسلحين الحوثيين في كمين نصبته المقاومة الشعبية بمديرية ذي ناعم حينما استهدف مسلحي جماعة الحوثيين أثناء مرورهم بالمنطقة.