انفجار أحد ألغام الانقلابيين يخطف روح طفلاً ويصيب اثنين آخرين بكرش

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عدن برس / خاص -

خطف أحد الألغام التي زرعتها ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، حياة طفلاً وأصيب اثنين آخرين، في بلدة كرش محافظة لحج.

وقال المتحدث الرسمي باسم جبهة كرش قائد نصر في تصريح صحفي: إن أحد الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية انفجر مع غروب شمس الثلاثاء بثلاثة أطفال كانوا يلعبون بجوار منازلهم في إحدى قرى منطقة اللصب في شيفان شمال شرق مركز بلدة كرش.

وأضاف أن انفجار اللغم أسفر عن خطف روح أحد الأطفال الأبرياء وهو هارون رشيد محمد 14 عاماً وإصابة طفلين آخرين وهما الأخوان وسيم وحلمي أولاد المواطن عثمان مقبل.