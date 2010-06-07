أبين..مسلحين يهاجمون نقطة أمنية وسط زنجبار ومقتل جندي

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عدن برس/خاص-

تعرضت نقطة تفتيش وسط مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوبي اليمن لهجوم مسلحين في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء اسفر عن قتلى وجرحى من الجنود.

وذكر مصدر أمني وسكان لعدن برس ان مسلحين يستقلون سيارة واخرين بدراجة نارية هاجموا نقطة تفتيش قوات الحزام الامني المتمركزة عند جولة البادية حيث تبادل الجنود اطلاق النار مع المسلحين لاكثر من 10 دقائق.

وأضافوا ان الاشتباك ادى الى مقتل جنديا يدعى منيف صالح المحضار واصابة اثنين اخرين بجراح مختلفة فيما تمكن المسلحون من الفرار دون معرفة ما إذا كان هناك ضحايا بينهم.

وخلال الاسابيع الأخيرة تعرضت عدة حواجز أمنية ومواقع عسكرية في عدة مناطق بأبين لهجمات متكررة من قبل مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة.

وتشكوا قوات الحزام الأمني في ابين وهي حديثة التأسيس من ضعف الإدارة والاداء فضلا عن نقص كبير في العتاد والسلاح.

وكانت زنجبار ومدينة جعار تحت سيطرة عناصر القاعدة قبل طردهما منها العام الماضي للمرة الثانية.