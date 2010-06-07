الجعيملاني واليزيدي يدشنان محطات النقل العام في البريقة

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الرئيس هادي يستقبل أبو الشهداء في عدن

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التفاصيل
عدن برس الأربعاء, 18 كانون2/يناير 2017

عدن برس / سبأ -
استقبل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي صباح اليوم أبو الشهداء الشخصية الوطنية والاجتماعية الخضر علي الصري أحد أبناء مديرية مودية محافظة أبين الذي قدم في سبيل الوطن وعزته وكرامته أولاده الثلاثة شهداءً دفاعاً عن الأرض والعرض في عدد من جبهات البطولة والفداء.
وأشاد الرئيس هادي بمواقف هذه الأسرة المناضلة الصابرة التي اجترحت المواقف والمآثر دون من أو الالتفات إلى الوراء لإيمانها العميق بانتصار مفاهيم العدالة والحق وقيّم المثل السمحاء.
وقال: لقد برهن شعبنا اليمني بمختلف أطيافه أنه دوما عند مستوى المسؤولية والحدث ووحدة الموقف والصف في وجه الكهنوت والطغيان الذي أراد عودة عجلة التاريخ للوراء باستباحته للأرض والعرض وقتل وتشريد الأبرياء وتدمير الدولة وبناها التحتية، وبشر بالانتصار على قوى الظلام والشر لمصلحة الشعب اليمني.
من جانبه عبر الخضر علي الصري عن شكره وامتنانه للرئيس هادي، لكل ما يقدمه ويبذله من أجل الوطن وقضاياه العادلة.. محتسباً أولاده الثلاثة شهداء عند الله في الدفاع عن الدين والقيم والدولة الاتحادية العادلة.
وقال: إن منطقته مودية بمحافظة أبين قدمت طابوراً طويلاً من الشهداء والجرحى كغيرها من مناطق ومحافظات الوطن الذي مثلت بتضحياتها تعزيز اللحمة الوطنية وروح الجسد الواحد.

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