قتلى وجرحى خلال مواجهات بين أصهار الرئيس المخلوع ومسلحين قبليين بذمار

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عدن برس/خاص-

تفقد قائد المنطقة العسكرية الاولى قائد اللواء(37) مدرع اللواء الركن صالح محمد طيمس اليوم الاربعاء الوحدات العسكرية في المديريات الغربية بوادي وصحراء حضرموت جنوب شرق اليمن.

وعقد اجتماعا مع قيادة وضباط اللواء 37 ونقل خلالها تحيات فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمنتسبي اللواء، موجها منتسبي اللواء بالحفاظ على جاهزيتهم.

وزار اللواء طيمس، مواقع حماية الشركة النفطية " كالفالي بتروليوم الكندية"، مشيدا بمستوى جاهزية الوحدات العسكرية والأمنية، والتي كان لها دور كبير في الحفاظ على ممتلكات الشركة، مشددا على مزيد من اليقظة والحس الأمني.

واطلع قائد المنطقة العسكرية الاولى على نقاط تأمين الخطوط، مشيدا بتواجد القوى البشرية للمواقع، ووجه الوحدات الأمنية والعسكرية، بالتعامل الجيد مع المواطنين والمسافرين، ومنع أي عملية ابتزاز او عرقلة لسفرهم.

كما عقد اللواء طيمس اجتماعا مع وجهاء المناطق، ونوه بمساندتهم للجيش والامن في تحقيق الامن والاستقرار وحثهم على مزيد من المساندة.