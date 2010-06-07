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ضبط جاسوس تابع للانقلابيين يكشف مساعي لاستهداف عدن وتصفية الزبيدي وشلال

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التفاصيل
عدن برس الأربعاء, 18 كانون2/يناير 2017

عدن برس / خاص -
تمكّنت شرطة مدينة التواهي بالتعاون مع أفراد حراسة محافظ عدن اللواء عيدروس الزُبيدي، من القبض على مخبر من أبناء محافظة إب يدعى (ع - ص - ع) كان يتولى مهمة جمع معلومات عن الحالة الأمنية في عدن وتحديد نقاط الضعف في النقاط الأمنية والحواجز العسكرية القريبة من مقر سكن محافظ عدن اللواء عيدروس الزُبيدي ومدير أمن عدن اللواء شلال شائع.
واعترف المتهم أثناء التحقيق معه، بأن المهمّة أوكلت إليه من قبل وكيل محافظة إب للشؤون الأمنية عبد الرحمن الزكري وتتركز في جمع معلومات ميدانية ودقيقة حول نقاط الضعف في الحواجز الأمنية المحيطة بمنزلي محافظ عدن ومدير أمن عدن.
واعترف المتهم أيضا بأن الأولوية لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين وصالح هي التخلّص من القيادات الجنوبية الفاعلة وعلى رأسهم الزُبيدي وشلال.
وعُثر بحوزة المتهم على عدد من الأختام بينها ختم مدير عام مديرية العدين محافظة إب وكروت سحب مالي بينها حساب الدولار.
كما عُثر بحوزة المتهم على عدد من بطائق إثبات الهوية وجواز سفر وأخرى تبين توليه مهام رئاسة دائرة انتخابية في محافظة إب، ومن بين المعلومات المهمة التي ادلى بها المتهم أثناء التحقيق دخول عدد من المخبرين الى عدن بإشراف مباشر من قبل وكيل محافظة إب للشؤون الأمنية عبد الرحمن الزكري.

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