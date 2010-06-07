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الحزام الأمني يعفي الفضلي من مهامه ويشكل لجنة بديلة لإنقاذ أبين

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عدن برس الخميس, 19 كانون2/يناير 2017

عدن برس / خاص -
أعفت قيادات القطاعات الأمنية في قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين، قائد الحزام الأمني بأبين العميد عبدالله الفضلي،

من مهامه، وذلك إثر فشله في إدارة الحزام الأمني بأبين.

 

ويأتي إعفاء العميد الفضلي، من مهامه بعدما شهدت أبين، مؤخراً، سلسلة هجمات إرهابية استهدفت مواقع وقادة وعناصر قوات الحزام الأمني في مناطق متفرقة بأبين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.


جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع لقيادات القطاعات الأمنية للحزام الأمني في محافظة أبين، ناقش الظروف والأوضاع الصعبة التي تعيشها أبين، وخرج بعدد من القرارات لإنقاذ أبين من الانزلاق إلى المجهول، وشملت القرارات تكليف لجنة من قادة القطاعات الأمنية لإدارة شؤون الحزام الأمني والتواصل مع جهات الاختصاص المسؤولة.


وطالبت رئاسة الجمهورية والتحالف العربي التعاون مع اللجنة المشكلة بإدارة شؤون الحزام الأمني في محافظة أبين بأسرع وقت، وعدم التأخير في إنقاذ ما تبقى من قوة الحزام الأمني بأبين، وأخلت مسؤوليتها عن أي انهيار للقوة المتبقية في أبين.


كما طالب قوات التحالف العربي بمحاسبة من يتم تسليمهم عتاد وإمداد لحزام أبين الأمني، وثمنت تضحيات أبطال الحزام الأمني بأبين، وترحمت على شهدائه الأبطال، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى، كونه بصمودهم تبقى أبين صامدة وشامخة رغم كل الأخطاء الفادحة.
 

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