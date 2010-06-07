المبعوث الأممي يؤجل زيارته إلى صنعاء بسبب شروط الانقلابيين

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عدن برس / خاص -
نظم عدد من الناشطين الحقوقيين والمدنيين في محافظة عدن، اليوم، وقفة احتجاجية في أعرق شوارع كريتر بعدن للتعبير عن استيائهم ورفضهم لمساعي هدم وإعادة بناء أحد أقدم مساجد عدن، للحفاظ على طابع بناء المسجد وهوية عدن التاريخية.
وشدد الناشطون الحقوقيون والمدنيون في الوقفة الاحتجاجية على ضرورة التصدي لكل مساعي هدم مسجد حامد الواقع في شارع الزعفران وسط مدينة كريتر، وحماية تراث عدن من الطمس والتشويه من خلال هدم المباني ودور العبادة الأثرية والقديمة.
ودعوا كافة الجهات الأهلية والمجتمعية إلى توحيد الجهود والوقوف صفاً واحداً في وجه ومنع هدم المسجد بهيئته القديمة الأثرية والتاريخية وإعادة بنائه بطابع حديث لا يتناسب مع طابعه القديم الشاهد على تاريخ وأصالة وفن البناء والعمارة في عدن.
وأبدوا استغرابهم من الدعوة لهدم المسجد وإعادة بنائه بشكل حديث، خصوصاً وأن المسجد لا يعاني من أي انهيارات أو تشققات، ولفتوا إلى أنه تم ترميمه في وقت سابق.
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