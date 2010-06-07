مصادر:القوات الحكومية تواصل التقدم بإتجاه المخا لكن ساعة الصفر لم تبدأ بعد

ألاخبار

- بقلم عبدربه منصور هادي-رئيس الجمهورية

مثل الرابع عشر من اكتوبر يوم فاصلا في حياة وطننا وشعبنا كتتويج لنضالاته العادلة وتضحياته التي قدمها في سبيل الحرية والانعتاق من براثن الاستعمار الاجنبي، ولعلها اليوم مناسبة مقرونة بهذا الحدث يجسدها الاحتفال بذكرى تأسيس 14 أكتوبر الصحيفة التي تطفئ اليوم شمعتها ال49 في بلاط صاحبة الجلالة التي كانت ولازالت وستظل هذه الصحيفة والمنبر الاعلامي التنويري الوطني مشعل للنور والحرية والكلمة الوطنية الصادقة والهادفة .

لقد مثلت صحيفة 14 أكتوبر تاريخ وذكريات وطن خاضت معتركه وعاشت ووثقت مراحله ومنعطفاته لحظة بلحظة بحلوها ومرها اوقاتها الفرائحية والصعبة معا ،، وقد مثلت قدسية الكلمة وامانتها وحرية الراي منهجا قويما للاعلام المتزن الصادق البناء الذي يحافظ على هويته وديمومته وبقاءه فضلا عن كسب ود القارئ والمتابع معا.

وطوال مشوار وتاريخ الصحيفه المليئ بالمواقف الصعبة والحرجة حرصت قياداتها المتوالية على انتظام التواجد والصدور اليومي الاّ في فترات محدودة وظروف استثنائية سرعان ما يتم التغلب عليها وتجاوزها .

غير ان ما ألم بالوطن ارضا وانسانا جراء الحرب الانقلابية للحوثي والمخلوع والتي كانت قد امعنت في تدمير واحراق مختلف البنى التحتيه ومرافق الدوله ومؤسساتها ومنها ما يرتبط بالثورة واهدافها التي تستعديها تلك القوى ولا تؤمن بها باعتبارها تتقاطع مع نهجها وفكرها الكهنوتي الفئوي المناطقي المقيت .

وها قد حل اليوم الذي يمكننا وصفها بانها قد أصبحت مجرد صفحة من الماضي الغريب الموحش التي طويناها معا والى الابد بفضل تلاحم وتكاتف جميع ابناء الوطن الذين جسدوا بتضحياتهم ومواقفهم البطولية المشرفة روح الثورة الوثاب ومكنوناتها لدى الجميع التي تنشد الحرية والكرامة والعدالة والمساواة في اطار يمن اتحادي جديد عادل ومستقر يؤمن بالتنوع وحرية الراي والكلمة التي ظلت مسانده لابناءنا وشبابنا في مختلف الجبهات ترفع من ازرهم ومعنوياتهم لرسم ملامح النصر الذي حققناه ولازلنا نحتفل بنتائجه تباعا حتى يتم تطهير وطننا اليمني بالكامل من درن الكهنوت والمليشيات الانقلابية المارقة .

مرة اخرى احيي صحيفة 14 أكتوبر في ذكراها ال49 واشد على ايادي القائمين عليها قيادة وعمالا رجالا ونساء في تعزيز نهجها ومسيرتها الوطنية القويمة باعتبارها جزء من تاريخ وذاكرة الوطن الذي نحرص على ديمومته واستمراره وسنكون دوما معكم والى جانبكم مذللين مختلف الصعاب والتحديات الطارئة التي رافقت عملكم وسير اداءكم.

مرة اخرى احييكم ومن خلالكم أحيي جميع ابناء شعبنا

وكل عام وانتم والوطن بخير