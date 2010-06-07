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مصادر:القوات الحكومية تواصل التقدم بإتجاه المخا لكن ساعة الصفر لم تبدأ بعد

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مصادر:القوات الحكومية تواصل التقدم بإتجاه المخا لكن ساعة الصفر لم تبدأ بعد

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عدن برس الخميس, 19 كانون2/يناير 2017
عدن برس/خاص-
اشتدت المعارك ضراوة بين القوات الحكومية المدعومة بمقاتلي المقاومة الشعبية الجنوبية ومليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية وباتت المواجهات اليوم الخميس تقرع أبواب مدينة المخا الاستراتيجية الواقعة على الشريط الساحلي الغربي لليمن.
 
وأبلغت مصادر ميدانية خلال اتصالات هاتفية مع عدن برس إن القوات الحكومية تواصل هجومها المتقدم على مواقع المليشيات المتمركزة في بلدات متناثرة كواحجة القريبة من مدينة المخا تحت غطاء من قصف مدفعي عنيف.
 
وترد مليشيا الحوثي وصالح بقصف صاروخي على مواقع الجيش والمقاومة في منطقة الجديد وأطراف العمري غير انها لم تؤثر على خطط وعمليات التقدم العسكري للجيش والمقاومة.
 
وقالت المصادر أن العملية العسكرية لتحرير مدينة المخا اقتربت كثيرا ولا تفصلها سوى 20 كيلومترا على الأقل ولكن ساعة الصفر لم تنطلق بعد.
 
اثناء ذلك فصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع المليشيات في اطراف ذوبات وساحل مدينة المخا حيث وقعت ثلاث غارات على مواقع المليشيات في كورنيش المخا وغارة على تجمعاتهم قرب الميناء فيما استهدفت ثلاث غارات تعزيزاتهم في منطقة عزان شمال ذوباب.
 
وأكدت المصادر ان المعلومات تشير الى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات وتدمير اليات عسكرية ومدفع ذاتي الحركة مخبأ في منطقة كورنيش المخا.
 
ويأتي تقدم القوات الحكومية بإتجاه مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز بعد انتصارات كبيرة بدأت قبل اسبوعين حينما اطلقت عملية عسكرية واسعة سمتها "الرمح الذهبي" لتحرير وتأمين منطقة باب المندب حيث ممر الملاحة الدولي مضيق باب المندب الذي يمر منه شحنات النفط بحوالي 3 مليون برميل نفط يوميا.
 
 

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