لحج.. منظمة كير العالمية توزع حقائب صحية وفلتر لتنقية الماء

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عدن برس/عدن-

دشنت منظمة كير العالمية اليوم الخميس في مديرية الحوطة عاصمة محافظة لحج جنوب اليمن عملية توزيع مساعدات إنسانية هي (3500) حقيبة صحية و(2000) فلتر لتنقية الماء.

وتعد الخطوة ضمن مراحل برنامج مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة الكوليرا والذي يستمر ثلاثة اشهر.

واوضح محمد علي حقيف المسؤول الميداني لمنظمة كير في مديرية الحوطة في بيان اعلامي ان المشروع يستهدف المناطق التي ظهر فيها وباء الكوليرا وكذا المناطق المحيطة بها من خلال توزيع هذه الحقائب الصحية وفلاتر تنقية الماء.

واشار ان برنامج مشروع الاستجابة الطارئة سبق وان نفذ في مراحله السابقة العديد من الحملات التوعوية المجتمعية وتوزيع خزانات المياه وتوصيل اليها الماء المضاف بمادة الكلور وكذا تنفيذ حملات النظافة للمناطق المستهدفة في البرنامج.

وشمل توزيع الحقيبة الصحية وفلاتر الماء في مناطق البستان وبيزج والحد الاحمر والفاروق والحاو في حين التي تم استهدافها بتوفير خزانات المياه هي عباس والحد الاحمر والثورة والروضة وكذا بيزج والدباء ومنطقة قرارة.