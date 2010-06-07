ولد الشيخ يبحث مع الجبير الأزمة اليمنية قبل زيارة صنعاء

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عدن برس / متابعات -

التقى المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قبل زيارة مرتقبة إلى صنعاء.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في بيان مقتضب لها، أن الجبير بحث مع المبعوث الأممي، في مقر الوزارة، أمس، «آخر مستجدات الأزمة في اليمن»، من دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

يأتي اللقاء قبيل زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي، من المقرر أن يقوم بها إلى العاصمة اليمنية صنعاء للقاء ممثلين عن الحوثيين وحزب «المؤتمر»، الذي يترأسه المخلوع علي عبدالله صالح، في إطار مساعٍ يبذلها لإقناع الأطراف باستئناف اتفاق وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المشاورات.

كان ولد الشيخ قد بدأ جولته في المنطقة منذ أكثر من أسبوع، وشملت العديد من العواصم، أبرزها الرياض والدوحة ومسقط والقاهرة، كما قام بزيارة إلى مدينة عدن، الاثنين الماضي، والتقى الرئيس عبدربه منصور هادي، ومسؤولين حكوميين.